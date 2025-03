Roma, Angelino: “È il miglior momento della mia carriera. Ranieri? Saremmo felici se rimanesse”

Le parole dell’esterno della Roma Josè Tasende, noto come Angelino, in un’intervista ai microfoni di SkySport.

La Roma si avvicina ai due mesi di calendario più complicati della stagione. I giallorossi, infatti, nelle 9 gare finali dovranno affrontare 6 big match.

Gli uomini di Ranieri sono ancora in corsa per qualificarsi in Europa tramite il campionato con il quarto posto che dista solamente 4 punti.

Nella prossima giornata i giallorossi giocheranno al Via del Mare contro il Lecce di Marco Giampaolo, prima di sfidare il weekend dopo la Juventus all’Olimpico e poi giocare il derby.

Ai microfoni di SkySport l’esterno della Roma, Angelino, ha parlato dei prossimi impegni e degli obiettivi della Roma.

Roma, l’intervista di Angelino

Angelino ha cominciato l’intervista parlando del momento: “Il merito del salto di qualità è della squadra, non solo mio. Probabilmente ora gioco in una posizione più adatta rispetto allo scorso anno, ma devo la mia crescita ai miei compagni e a mister Ranieri, che fin dal suo arrivo mi ha sempre schierato nel modo migliore. La sua fiducia e le prestazioni del gruppo fanno la differenza. Qui a Roma sono davvero felice e voglio continuare su questa strada. Questo è il mio miglior momento della mia carriera“.

Sulla delusione europea: “Sì, contro l’Athletic Bilbao alcuni episodi hanno influenzato il risultato, ma abbiamo lottato fino all’ultimo. Ora dobbiamo mantenere questo atteggiamento in Serie A. La Champions League un obiettivo? Prima pensiamo al Lecce, poi si vedrà“.

L’esterno della Roma ha poi continuato parlando di Paulo Dybala: “Ci dispiace tanto, sia per la squadra che, soprattutto, per lui. Paulo stava attraversando un grande momento, giocava benissimo e dava un contributo importante al gruppo. È un infortunio serio, ma speriamo possa rientrare il prima possibile, ancora più forte. Ci siamo sentiti? Sì, certo. Non è felice, avrebbe voluto giocare fino alla fine del campionato. Però resta vicino alla squadra: non potrà aiutarci in campo, ma lo farà da fuori”.

“La nazionale? La concorrenza è tanta”: le parole di Angelino

L’ex Lipsia si è poi soffermato sulla sua carriera: “Nazionale? Magari! la concorrenza è tanta. Manchester City? Sì, perché amo giocare e stare in campo, quindi cerco sempre la soluzione migliore per me. Ed è per questo che a Roma sono felice: mi sento al 100% e voglio restare qui a lungo. Guardiola? In allenamento non lo vedevo spesso, visto che venivo dal settore giovanile, ma il suo lavoro si nota eccome. Te ne rendi conto soprattutto quando cambi squadra: ti porti sempre dietro qualcosa”.

Su Claudio Ranieri: “Tutti gli vogliamo bene, ha fatto delle cose incredibili per noi. Saremmo felici se rimanesse”.

Angelino per concludere si è espresso su cosa gli abbia portato la Serie A: “La fase difensiva è fondamentale qui, perché ogni squadra è tatticamente preparata e creare occasioni è difficile. Sento di essere migliorato molto in questo aspetto. Fin dal primo giorno, l’obiettivo è stato mantenere la calma e lavorare sulla mentalità. La squadra è sempre stata forte, dovevamo solo crederci e continuare a lavorare. Ora lo facciamo partita dopo partita: ci aspettano sfide difficili, ma a fine stagione vedremo dove saremo”.