Roma, nuovi contatti per Aguerd: il West Ham non apre al prestito

La Roma vuole Aguerd come rinforzo per la difesa: nuovi contatti per il prestito, ma il West Ham non apre a questa formula

Obiettivo Nayef Aguerd per la difesa della Roma. Nuovi contatti tra il club giallorosso e il West Ham per il prestito del difensore marocchino, ma la società inglese non apre a questa formula per il trasferimento.

Nell’ultima stagione, trascorsa in prestito alla Real Sociedad, il classe ’96 ha totalizzato 25 presenze in Liga.

Potrebbe essere lui il rinforzo giusto per la squadra di Gian Piero Gasperini. In carriera, Aguerd conta anche 91 apparizioni in Ligue 1 con la maglia del Rennes e 39 in Premier League con quella del West Ham, con cui ha vinto la Conference League.