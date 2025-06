Roma, offerta per Abraham dallo Zenit: il giocatore non è convinto della destinazione

Lo Zenit ci prova per Tammy Abraham

Si muove il mercato in uscita in casa Roma. Lo Zenit ha presentato un’offerta da 20 milioni per Tammy Abraham, reduce dall’esperienza in prestito al Milan. Il club russo è pronto a garantire un triennale da 5 milioni a stagione all’attaccante inglese. È in programma per domani 28 giugno una call con l’agente.

Nonostante l’offerta importante, l’ex Chelsea non è convinto della destinazione e difficilmente accetterà il trasferimento in Russia.

Nell’ultima stagione, il classe ’97 ha raccolto 45 presenze tra tutte le competizioni, segnando 10 gol in totale con la maglia rossonera, tra cui quello decisivo per la vittoria della Supercoppa Italiana contro l’Inter. A questi si aggiungono 7 assist complessivi.