Real Madrid, operazione riuscita per Rodrygo: lesione al crociato e al menisco

Rodrygo si è operato al ginocchio destro: ora al via la riabilitazione dopo l’infortunio per il brasiliano

Il Real Madrid ha comunicato l’esito dell’intervento chirurgico a cui si è sottoposto Rodrygo. L’attaccante brasiliano si è sottoposto con successo a intervento chirurgico per la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco esterno della gamba destra, infortunio che lo costringerà a un lungo percorso di recupero.

Insieme al brasiliano, i Blancos non avranno a disposizione nemmeno Kylian Mbappé per la delicata partita contro il Manchester City, valida per gli ottavi di finale di andata di Champions League.

Il dottor Manuel Leyes ha svolto l’operazione sotto la supervisione dei servizi medici del club madrileno. L’intervento, perfettamente riuscito, rappresenta il primo passo verso il rientro in campo del numero 11 blanco.

Rodrygo inizierà nei prossimi giorni il programma di riabilitazione personalizzato, con tempi di recupero che saranno valutati progressivamente in base alla risposta del ginocchio e all’evoluzione clinica.

Il comunicato del Real Madrid

Il Real Madrid comunica l’esito positivo dell’operazione: “Il nostro giocatore Rodrygo è stato operato con successo per la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco esterno della gamba destra. L’intervento è stato eseguito dal dottor Manuel Leyes sotto la supervisione dei Servizi Medici del Real Madrid. Rodrygo inizierà nei prossimi giorni il programma di riabilitazione”.