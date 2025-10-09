La Corte d’Appello ha respinto il ricorso presentato dal Como in merito alle squalifiche di Jesus Rodriguez e Fabregas

Sosta rigenerante per il Como, che ha faticato molto in questo inizio di campionato e che durante questa settimana di pausa si prepara alla complicata sfida interna contro la Juventus.

In vista del match contro i bianconeri, in programma domenica 19 ottobre alle 12.30, la squadra lombarda non potrà contare su Jesus Rodriguez. Lo spagnolo era stato infatti espulso per condotta violenta nella partita del 5° turno contro la Cremonese, venendo squalificato per tre giornate.

Scontato il primo turno di squalifica, il club ha presentato ricorso per provare a ridurre la “pena” per l’esterno ex Betis, con la Corte Sportiva d’Appello Nazionale che lo ha però respinto.

E lo stesso ha fatto anche per Cesc Fabregas, il quale nella stessa partita era stato sanzionato e di conseguenza squalificato per due giornate.

Cesc Fàbregas (Imago)

Como, il comunicato della Corte d’Appello su Rodriguez

Il comunicato recita: “La Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha respinto il reclamo del Como, confermando la squalifica di tre giornate per il calciatore Jesus Rodriguez Caraballo e la squalifica di due giornate e ammonizione per il tecnico Francesc Fabregas Soler in relazione alla gara con la Cremonese dello scorso 27 settembre valida per la 5ª giornata del campionato di Serie A”.