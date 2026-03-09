Sanzione pesante della FA al centrocampista del Manchester City, che aveva accusato così gli arbitri: “Non vogliono farci vincere”

“So che abbiamo vinto troppo e la gente non vuole che vinciamo, ma l’arbitro deve essere neutrale e per me, onestamente, non è giusto“. Così Rodri si era sfogato dopo il pareggio per 2-2 tra Tottenham e Manchester City, parole che ha pagato a più di un mese di distanza.

Infatti, la FA aveva subito accusato il centrocampista spagnolo di cattiva condotta: “Rodri ha agito in modo improprio durante un’intervista ai media post-partita facendo commenti che implicano pregiudizi e/o mettono in discussione l’integrità di un ufficiale di partita e/o di ufficia di partita e/o di ufficiali di partita, contrariamente alla regola 3.1 della FA“.

Alla fine, la Football Association inglese ha deciso di sanzionarlo con una multa di ben 80mila sterline.

Il centrocampista spagnolo, però, ha evitato la squalifica. Infatti, la commissione che ha valutato il suo caso è stata d’accordo nello stabilire che le sue dichiarazioni non fossero abbastanza gravi per essere punite con una sospensione.

Il comunicato del Manchester City

Il Manchster City ha confermato con una nota ufficiale la sanzione della FA ai danni del proprio giocatore: “Una commissione di regolamentazione indipendente ha sanzionato Rodri per i commenti rilasciati ai media dopo la partita di Premier League del Manchester City contro il Tottenham Hotspur, tenutasi domenica 1° febbraio.

È stato affermato che il centrocampista ha agito in modo improprio durante un’intervista con i media post-partita, rilasciando commenti che implicavano parzialità e/o mettevano in dubbio l’integrità di un ufficiale di gara e/o degli ufficiali di gara, in violazione della regola E3.1 della FA.

Rodri ha successivamente ammesso l’accusa nei suoi confronti. La Commissione di regolamentazione ha imposto una multa di 80.000 sterline e un avvertimento sulla condotta futura a seguito di un’udienza“.