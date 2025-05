Rodri torna a disposizione per il match tra Manchester City e Bournemouth: può scendere in campo.

Dopo la delusione in FA Cup, il Manchester City prova a rialzarsi subito. La squadra di Pep Guardiola, sconfitta a sorpresa in finale dal Crystal Palace sabato 17 maggio, torna in campo oggi per il recupero di campionato contro il Bournemouth, in un match che può rivelarsi decisivo nella corsa a un posto in Champions League.

A dare fiducia ai Citizens arriva una buona notizia: Rodri è stato autorizzato a tornare in campo. Il centrocampista spagnolo, pedina fondamentale nello scacchiere di Guardiola, potrebbe scendere in campo già questa sera, come riportato dal The Athletic. Dopo aver saltato praticamente tutta la stagione per un infortunio al legamento crociato del ginocchio, il suo ritorno rappresenta un elemento chiave in una partita che il City non può permettersi di sbagliare.

La classifica, a una sola giornata dalla fine, è ancora apertissima: il recupero odierno può permettere al City di scavalcare o allungare sulle dirette concorrenti per la qualificazione alla prossima edizione della Champions. Dopo un’annata caratterizzata da alti e bassi, l’obiettivo minimo resta il piazzamento europeo, e la sfida contro il Bournemouth è il crocevia più importante.

Per Guardiola e i suoi sarà fondamentale dimenticare in fretta la battuta d’arresto di Wembley e ritrovare certezze in campo. Il rientro di Rodri, leader tecnico e tattico della mediana, potrebbe dare proprio quell’equilibrio che è mancato nella finale di coppa. Tutto in 90 minuti, per tornare a sorridere e riprendere il controllo del proprio destino europeo.