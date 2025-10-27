Il club scozzese ha salutato l’ex allenatore del Liverpool

Il Celtic saluta Brendan Rodgers: l’allenatore ha ufficialmente rassegnato le dimissioni. La squadra scozzese, reduce dalla sconfitta 3-1 contro la capolista Hearts, occupa il secondo posto della Scottish Premiership con 17 punti.

La panchina è stata affidata temporaneamente a Martin O’Neill e Shaun Maloney, rispettivamente ex allenatore e giocatore del club

“Il Club apprezza il contributo di Brendan al Celtic durante i suoi due periodi di grande successo al Club” recita un primo estratto del comunicato diramato dalla società. “Brendan lascia il Celtic con i nostri ringraziamenti per il ruolo che ha avuto in un periodo di continui successi per il Club e gli auguriamo ulteriori successi in futuro”.

Rodgers, dunque, chiude così la sua seconda parentesi sulla panchina del Celtic. L’allenatore, infatti, ha guidato il club dal 2016 al 2019 (raccogliendo 118 vittorie, 25 pareggi e 26 sconfitte) e dal 2023 al 2025 (cou un bilancio di 83 successi, 20 pareggi e altrettante sconfitte). Nel mezzo, dal 219 al 2023, Rodgers ha allenato il Leicester.