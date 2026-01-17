“Un leader appassionato”: il mondo del calcio ricorda Rocco Commisso

Il presidente della Fiorentina è morto all’età di 76 anni. Il ricordo del club viola e del mondo del calcio

10.15 – Anche il Real Madrid ricorda il presidente del club viola. “Il Real Madrid C. F. , il suo presidente e il suo Consiglio di Amministrazione sono profondamente dispiaciuti per la scomparsa di Rocco Commisso, presidente della ACF Fiorentina dal 2019. Il Real Madrid desidera esprimere le sue condoglianze e il suo affetto ai suoi familiari, al suo club, ai suoi tifosi e a tutti i suoi cari. Sotto la sua presidenza, la Fiorentina ha raggiunto due finali di Conference League e una di Coppa Italia. Rocco Commisso è morto all’età di 76 anni. Riposa in pace”.

10.14 – Il cordoglio del Pisa: “Il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, a nome di tutto il Pisa Sporting Club, esprime il più “profondo cordoglio per la scomparsa del presidente della Fiorentina Rocco B. Commisso. La Società è vicina in questo momento al dolore della famiglia e del Club viola”.

10.12 – Così il Torino: “Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, addolorati per la triste notizia, sono vicini con affetto alla famiglia Commisso nel ricordo di Rocco Commisso, lungimirante imprenditore, orgoglioso Presidente della Fiorentina, appassionato uomo di sport. Alla moglie, signora Catherine, ai figli Giuseppe e Marisa, a tutti i parenti e ai tantissimi amici, all’Associazione Calcio Fiorentina e al mondo Viola il profondo cordoglio e il forte abbraccio del Torino e della famiglia granata”.

10.10 – Il ricordo di Giuseppe Marotta a Radio Firenze Viola: “Condoglianze alla famiglia, alla società, a tutti i tifosi viola. Con Commisso perdiamo una delle ultime figure del presidente mecenate, perdiamo una persona genuina, trasparente che ha fatto della passione un suo cavallo di battaglia, perdiamo una persona di grande valore, stimolo, combattività. Non può che essere un ricordo positivo. Al di là della pura e semplice rivalità sportiva, c’è la stima per le persone. Devo dire che sia Commisso che Barone hanno sempre tenuto alto il livello della Fiorentina, a loro va riconosciuto questo merito”.

10.08 – Il cordoglio del Bologna, prossimo avversario della Fiorentina in campionato: “Il Presidente Joey Saputo, l’Amministratore Delegato Claudio Fenucci, Vincenzo Italiano e tutto il Bologna FC 1909 partecipano al cordoglio della famiglia Commisso e della ACF Fiorentina per la scomparsa del Presidente Rocco Commisso”.

10.05 – Il ricordo del Ministro per lo Sport Andrea Abodi: “Il ministro dello Sport Andrea Abodi ha ricordato così Commisso: “Ci ha lasciato Rocco Commisso, un uomo vero, semplice, schietto, sincero e carismatico, appassionato di calcio e innamorato della “sua” Fiorentina alla quale ha dato tanto, in tutti i sensi. In questa giornata triste ricordo i nostri incontri, le nostre chiacchierate insieme a Joe Barone, i suoi sogni a partire dal nuovo stadio. Ricordo e ricorderò di lui la passione e la generosità, la tenacia e la determinazione, l’amore per l’Italia, per la sua terra natia e per Firenze. Un abbraccio pieno di commozione alla famiglia e alla comunità viola. Ciao Rocco!”.

10.00 – Il cordoglio del Cagliari: “Il Presidente Giulini e tutto il Cagliari Calcio si uniscono al lutto per la scomparsa di Rocco Commisso, imprenditore di successo, uomo di valori, innovatore, ha contribuito alla crescita della Serie A. Il Club si stringe con affetto ai suoi familiari e a tutta la Fiorentina”.

9.50 – Il presidente FIGC Gabriele Gravina: “Siamo vicini alla famiglia Commisso e alla Fiorentina per questa dolorosa scomparsa Rocco Commisso ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano, lo ricorderemo sempre per il suo entusiasmo e per la sua visione. È stato un punto di riferimento importante anche nel percorso di rinnovamento che stiamo portando avanti, non mi ha mai fatto mancare la sua condivisione e la sua amicizia”.

9.45 – “Il mondo del calcio italiano e la FIGC piangono la scomparsa di Rocco Commisso, fondatore, presidente e amministratore delegato della Fiorentina morto nella notte negli Stati Uniti all’età di 76 anni. In sua memoria verrà osservato un minuto di raccoglimento prima delle gare organizzate dalle Leghe professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica in programma nel fine settimana”.

9.30 – Il cordoglio della Serie A: “La Lega Calcio Serie A esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del Presidente Rocco Commisso e si stringe alla sua famiglia e alla Fiorentina in questo triste momento”.

9.25 – Il messaggio dell’Inter: “FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso.

Tutto il Club si stringe attorno alla famiglia e alla Fiorentina in questo momento di lutto”.

9.23 – Il cordoglio del Verona: “Il Presidente Italo Zanzi, a nome di tutti i dirigenti, tecnici e giocatori di Hellas Verona FC, esprime le più sincere condoglianze alla famiglia Commisso e all’ACF Fiorentina per la scomparsa di Rocco B. Commisso, imprenditore e uomo di sport di grande passione e visione, che ha lasciato un segno profondo nel calcio e non solo”.

9.20 – Il cordoglio della Lazio: “Nel corso della sua presidenza, Rocco Commisso ha saputo costruire e consolidare un progetto solido, restituendo alla Fiorentina stabilità, identità e una visione chiara di crescita sportiva e strutturale. Un percorso portato avanti con determinazione, senso di responsabilità e profondo attaccamento al Club e alla sua tifoseria, lasciando un segno riconoscibile nel calcio italiano. In questo momento di grande dolore, la Lazio si unisce al lutto che ha colpito la famiglia Commisso, la Fiorentina e l’intera comunità viola”. E del presidente Lotito: “I nostri Club sono stati spesso vicini nella visione e hanno condiviso iniziative portate avanti in modo costruttivo. Ho sempre apprezzato e stimato Rocco Commisso, rispettandone il ruolo e il lavoro svolto alla guida della Fiorentina. Ha costruito un percorso serio e coerente, dimostrando attaccamento al Club e senso di responsabilità verso il calcio italiano. Alla sua famiglia, alla Società viola e ai suoi tifosi rivolgo le mie più sincere condoglianze”.

9.00 – Il ricordo del Sassuolo: “La famiglia Squinzi, il Presidente Carlo Rossi, l’Amministratore Delegato Giovanni Carnevali e tutto il Sassuolo esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso, Presidente della Fiorentina, imprenditore visionario e lungimirante dirigente sportivo. Il club si unisce commosso al dolore della famiglia Commisso e di tutto il mondo viola”.

8.45 – Il cordoglio della Roma: “La Roma si unisce al cordoglio del calcio italiano per la scomparsa del presidente della Fiorentina Rocco Commisso Il nostro pensiero va alla famiglia, al Club e a tutti i tifosi viola”.

8.30 – Il saluto della Juventus: “Riposa in pace, Rocco”.

8.20 – Il cordoglio del Parma: “Il Presidente Kyle J. Krause, il CEO Federico Cherubini e tutta la società Parma Calcio esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa di Rocco B. Commisso, Presidente dell’ACF Fiorentina. Imprenditore e uomo di sport, ha sempre dimostrato una profonda passione per il calcio, guidando la Fiorentina con dedizione, visione e grande senso di appartenenza. Alla famiglia Commisso, all’ACF Fiorentina e a tutta la comunità viola vanno le nostre più sentite condoglianze”.

8.15 – Il messaggio del presidente della Regione Toscana Giani: “La scomparsa del Presidente Rocco Commisso mi lascia con un dolore profondo. Se ne va un uomo che ha saputo legarsi a questa città con sincerità, passione e grande umanità, facendo della Fiorentina non solo una squadra, ma una famiglia. Rocco ha amato Firenze e i fiorentini, i colori viola, i giovani, il lavoro quotidiano e il futuro”.

8.10 – Il ricordo dei New York Cosmos: “Rendiamo omaggio a Rocco Commisso, un leader appassionato che ha dedicato la sua vita al calcio e al futuro di questo sport in questo Paese”.

8.00 – Aurelio De Laurentiis su X: “Con Rocco Commisso se ne va una persona di grande spessore umano e imprenditoriale. La mia sincera vicinanza alla moglie Catherine, ai figli Giuseppe e Marisa, alle sorelle Italia e Raffaelina, e a tutta la sua famiglia. Un’enorme perdita anche per la Fiorentina e per il calcio italiano”. E il Napoli: “Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, Antonio Conte, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli partecipano all’enorme dolore della famiglia e del Club viola per la scomparsa del Presidente Rocco Commisso”.

Fiorentina, è morto il presidente Commisso: aveva 76 anni

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Rocco Commisso. Il proprietario della Fiorentina è morto nella notte italiana: aveva 76 anni. A darne l’annuncio è stato il club viola con un comunicato. “Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso. Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa” è il comunicato della Fiorentina. “Per la sua famiglia è stato un esempio, una guida, un uomo leale e fedele che accanto a sua moglie Catherine ha raggiunto il traguardo di 50 anni di matrimonio e con i suoi figli è stato un padre severo e amabile, come era il suo carattere, dolce e deciso”.

Presidente dei New York Cosmos dal 2017, il 6 giugno 2019 aveva acquistato la Fiorentina.