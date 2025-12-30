Le dichiarazioni del designatore arbitrale Gianluca Rocchi sugli episodi della Lazio a OpenVAR.

Archiviata anche la 17ª giornata di Serie A, non sono mancate critiche sugli episodi arbitrali. Prima fra tutte la Lazio, che dopo il pareggio per 1-1 con l’Udinese segnato dall’autorete di Solet e poi dal gol in extremis di Davis al 95′, ha rilasciato un duro comunicato.

“Continuiamo a registrare con crescente amarezza una serie di errori sempre a nostro sfavore, ripetuti e difficili da comprendere. La Lazio chiede rispetto, uniformità di giudizio e maggiore attenzione”.

Il tutto seguito anche da un video pubblicato sui social con tutti gli episodi arbitrali a sfavore della squadra di Sarri in questo campionato.

A chiudere il video, proprio una zoomata finale sul mani di Davis che segna il gol del pareggio bianconero. Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, intervenuto come di consueto alla trasmissione OpenVAR, ha analizzato questo e altri episodi. Di seguito le sue parole.

Le parole di Rocchi

L’analisi di Rocchi su Udinese-Lazio: “Palma va valutato solo la qualità del fallo di mano, non è punibile“. Poi continua: “Davis va valutato solo se è tocco o mano. Immediatezza è qualcosa di immediato, Meister passano 2-3 secondi. Il nostro problema è che manca oggettività. Fa 4 dribbling, non può essere mai immediatezza. Al tempo stesso se da fuori devo capire quale è la regola corretta devo capire quale è la decisione corretta faccio fatica. È una regola su cui va fatta chiarezza, dobbiamo essere più oggettivi possibili. L’avverbio “immediatamente” ci mette in difficoltà, oggi non posso dire ai ragazzi che hanno sbagliato: l’immediatezza non c’è. La decisione – che prendono anche a fatica, a dimostrazione della totale buona fede – è legata all’istinto da una parte dall’altra al regolamento”.

Sulla lettera pubblicata dalla Lazio, in riferimento all’episodio dopo il match, conclude: “Non entro negli argomenti politici, se qualcuno non crede nella nostra buona fede io domani mattina lascio. Se qualcuno pensa che non siamo onesti intellettualmente io domani mattina lascio. Se tu sei con me tutti i weekend vedi quante volte mi incazzo. Se eri con me a Pisa può dire come sono dopo la partita: quando ti capita un episodio al 95esimo, qualunque esso sia, come posso spiegarlo? Vai a leggere il regolamento e fai fatica. Devi essere lucido e razionale: Ma la decisione finale è corretta o no? Sì, io devo spiegare che la decisione è corretta. Poi se qualcuno vuole crederci o meno non è più un problema mio”.