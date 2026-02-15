Le parole di Gianluca Rocchi, designatore della CAN A-B, riguardo il discusso episodio dell’espulsione di Kalulu

Il Derby d’Italia continua anche dopo il match. Gianluca Rocchi, intervenuto ai microfoni dell’ANSA, ammette l’errore di La Penna in occasione del cartellino rosso per Pierre Kalulu nel primo tempo di Inter-Juventus.

“Siamo molto dispiaciuti dell’episodio: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla”, ha esordito.

Il designatore ha espresso vicinanza all’arbitro del derby d’Italia, soffermandosi anche sull’atteggiamento di Bastoni: “La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità che non è l’unico ad aver sbagliato: perché ieri c’è stata una simulazione chiara. L’ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti modi di fregarci”.