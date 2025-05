Rocchi difende gli arbitri: “Se c’è un errore siamo pronti ad ammetterlo”

Il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi si schiera a favore dei suoi colleghi: “Unici ad ammettere gli sbagli”

Un campionato infuocato sta per arrivare al termine. Manca solamente una giornata della stagione 2024/2025 ed è ancora tutto in bilico, con Inter e Napoli che si giocano lo Scudetto, Juventus, Roma e Lazio in corsa per la Champions e una lotta per evitare la retrocessione tutta da vivere.

Le polemiche sembrano non finire mai, in particolare in un contesto e in un ambiente così teso e con una posta in palio così alta. Dopo Inter-Lazio, per esempio, i nerazzurri sono andati in silenzio stampa in protesta contro le recenti decisioni.

Oggi designatore arbitrale per l’AIA, Gianluca Rocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del premio alla carriera che gli è stato riconosciuto in occasione della presentazione del 23° Memorial Niccolò Galli, torneo di calcio giovanile organizzato nel ricordo del figlio di Giovanni Galli scomparso nel 2001, appena diciottenne, in un incidente stradale.

“Ieri sera ero a Milano alla sala Var e adesso ci torno subito per Open Var, in cui faremo vedere gli episodi delle ultime settimane“, ha spiegato l’ex arbitro all’indomani della penultima giornata di campionato.

Arbitri, Rocchi: “Pronti ad ammettere l’errore”

Tante polemiche in una stagione di Serie A che sta volgendo al termine e, nella giornata di venerdì 23 maggio 2025, vedrà una tra Napoli e Inter alzare la coppa al cielo. “Se anche c’è un errore, lo mettiamo tranquillamente a disposizione di tutti. Non so quante categorie sono così aperte, così pronte ad ammettere l’errore. Sembra che per noi sia dovuto farlo“, ha dichiarato Gianluca Rocchi.

Ma non solo. Intervenendo sul palco, l’oggi designatore arbitrale ha ammesso di rimpiangere il periodo in cui era lui a dirigere le partite. “Mi mancano le sensazioni che provavo quando ero in campo. Allora mi divertivo, adesso lo stress è sicuramente peggio e faccio tutto tranne che divertirmi“.

Infine, all’inizio di una settimana molto complicata e ricca di tensione, Gianluca Rocchi ha concluso: “Mi vedete sereno? Quando sei consapevole di fare il massimo poi non dipende più da te. Io cerco sempre di fare il massimo“.