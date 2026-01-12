Roma, colpo Robinio Vaz: molto vicino l’arrivo del classe 2007

La Roma è molto vicina al colpo Robinio Vaz: l’attaccante classe 2007 si avvicina ai giallorossi

Arriva un grande investimento per la Roma: Robinio Vaz è molto vicino a essere un nuovo giocatore dei giallorossi. Come anticipato nella giornata di giovedì, la squadra di Gian Piero Gasperini è pronta a fare un investimento per il futuro.

I contatti tra Roma e Marsiglia sono continui e costruttivi, con le parti al lavoro per individuare la formula definitiva dell’operazione. Sul tavolo restano diverse ipotesi: dal prestito con diritto di riscatto, eventualmente accompagnato da penali e condizioni – sul modello della trattativa per Raspadori – fino al prestito con obbligo o addirittura a un trasferimento a titolo definitivo. L’ordine di grandezza dell’affare, però, è già tracciato: circa 25 milioni di euro complessivi, bonus inclusi.

Parallelamente, la dirigenza giallorossa ha avviato anche il dialogo con gli agenti del giocatore per definire l’accordo sul fronte contrattuale. Si lavora sull’ingaggio e sulle commissioni, passaggi fondamentali per arrivare alla fumata bianca e completare un’operazione che la Roma considera strategica.

Vaz è ritenuto un profilo di altissimo potenziale, capace di crescere ulteriormente dopo essersi messo in mostra con la maglia del Marsiglia. La trattativa è entrata nella sua fase decisiva e l’attaccante classe 2007 si sta avvicinando a diventare un nuovo rinforzo per la squadra di Gian Piero Gasperini.