Roma, Robinio Vaz atteso in Italia: arrivo previsto in serata
Robinio Vaz sempre più vicino all’ufficialità in maglia Roma: previsto l’arrivo in serata dell’attaccante brasiliano
È tutto confermato per il passaggio di Robinio Vaz alla Roma. L’attaccante classe 2007 del Marsiglia è atteso in serata in Italia, dove completerà l’iter previsto prima dell’ufficializzazione.
Restano invariati i termini dell’operazione già definita tra i due club, per un investimento complessivo da 25 milioni di euro bonus compresi.
Decisivo, come anticipato, il blitz di Frederic Massara nei giorni scorsi, che ha permesso di chiudere l’accordo con il club francese, gli agenti e la famiglia del giocatore.
La Roma si prepara così ad accogliere un rinforzo considerato strategico, un colpo pensato per il presente ma soprattutto per il futuro del progetto giallorosso.