Chi è Robinio Vaz, l’attaccante classe 2007 che piace alla Roma

Robinio Vaz, attaccante del Marsiglia (imago)

Alla scoperta di Robinio Vaz, attaccante francese classe 2007 che piace alla Roma di Gian Piero Gasperini

La Roma è al lavoro per portare a Gian Piero Gasperini dei nuovi innesti per migliorare il proprio reparto offensivo.

Oltre a Raspadori, Zirkzee e Giovane, la dirigenza giallorossa osserva anche un altro possibile giovane da inserire in squadra.

Stiamo parlando di Robinio Vaz, attaccante classe 2007 del Marsiglia. In Europa diverse squadra hanno messo gli occhi su di lui.

Ecco dunque chi è il giovane francese che ha colpito la Roma e non solo.

Roma, alla scoperta di Robinio Vaz

Robinio Vaz nasce il 17 febbraio 2007 in Francia. Il suo percorso calcistico parte da Montois e Sochaux, prima che il Marsiglia nel 2024 ne acquisisca il cartellino per soli 200 mila euro. Inizialmente Vaz viene impiegato nella squadra B dell’OM, ma il suo esordio in prima squadra arriva il 19 gennaio 2025 in League 1.

Da li gli viene data sempre più fiducia e minutaggio: ad oggi Vaz ha totalizzato 22 presenze in tutte le competizioni, dove ha segnato 4 gol e servito 2 assist. Anche in Nazionale il classe 2007 ha già esordito con la Francia U20.

Fisico e non solo

Impiegato principalmente come prima punta, Vaz ha dimostrato fin da subito caratteristiche da attaccante puro. Grazie anche alla sua struttura fisica il numero 34 dell’OM riesce ad essere un ottimo punto di riferimento per il reparto offensivo.

Nonostante ciò non stiamo parlando di un giocatore statico. Vaz partecipa molto al gioco della squadra, unendo le proprie capacità offensive con un ottimo lavoro in fase difensiva. Nonostante la giovane età Vaz potrebbe rivelarsi un profilo interessante e funzionale per la Roma di Gian Piero Gasperini.