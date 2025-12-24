Roberto Piccoli regala centinaia di doni all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze

Alla vigilia di Natale i bambini dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze hanno ricevuto centinaia di doni da Roberto Piccoli

I bambini ricoverati all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze hanno ricevuto una bella sorpresa alla vigilia di natale: centinaia di doni sono stati recapitati in mattinata ai piccoli ospiti dell’azienda ospedaliera universitaria da parte dell’attaccante della Fiorentina Roberto Piccoli.

Non è la prima volta che il calciatore viola si rende protagonista di iniziative del genere, già portate avanti negli anni scorsi a Bergamo, Cagliari e in altre città dove ha giocato.

In questo caso l’attività benefica è stata promossa nei confronti di 180 bambini che trascorreranno il Natale al Meyer e che in mattinata hanno ricevuto giocattoli e doni inviati da Piccoli.