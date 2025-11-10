Roberto Mancini è orientato ad accettare l’offerta dell’Al-Sadd. Manca la firma ma l’allenatore è pronto a dire sì al club qatariota

Roberto Mancini è orientato ad accettare l’offerta dell’Al-Sadd. Come anticipato da La Gazzetta dello Sport, trova conferme l’offerta del club qatariota all’ex CT della Nazionale italiana che ha atteso di comprendere la situazione del cambio di allenatori in Serie A prima di dire sì alla formazione di Doha. Mancini non ha ancora firmato con il club ma è sempre più orientato verso l’Al-Sadd.

Come vi abbiamo raccontato, l’ex allenatore di Inter e Manchester City è stato inserito nella shortlist della Juventus per il post Tudor. L’ultima esperienza di Mancini in panchina risale all’ottobre del 2024, quando l’allenatore guidava l’Arabia Saudita.

Per Mancini, l’Al-Sadd sarebbe il settimo club allenato in carriera, il quarto lontano dall’Italia. Nel curriculum dell’ex CT azzurro figurano le esperienze sulle panchine di Fiorentina, Lazio, Inter (dal 2004 al 2008 e poi dal 2014 al 2016), Manchester City, Galatasaray e Zenit.

Ai 6 club si aggiungono le avventure sulla panchina dell’Italia e dell’Arabia Saudita. La parentesi di Mancini in azzurro è stata emozionante. L’ex CT ha guidato la Nazionale per 58 gare, vincendo l’Europeo nel 2021.