Roberto Mancini è il nuovo allenatore dell’Al-Sadd: il comunicato

Roberto Mancini riparte dal Qatar. L’ex CT della Nazionale italiana è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Al-Sadd

Roberto Mancini è il nuovo allenatore dell’Al-Sadd. Dopo l’avventura sulla panchina dell’Arabia Saudita, terminata a ottobre 2024, l’ex CT della Nazionale italiana riparte dal Qatar.

L’Al-Sadd ha reso noto l’arrivo di Roberto Mancini con un post su Instagram. Ecco le parole del club: “Roberto Mancini sarà l’allenatore del club per due stagioni e mezzo.

