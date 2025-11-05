Roberto Goretti (Credit: Andrea Rosito)

Roberto Goretti è il nuovo direttore sportivo della Fiorentina: il club viola ha scelto lui come sostituto di Pradè

In attesa di sciogliere i nodi sulla panchina, ora che Daniele Galloppa ha preso ad interim il posto che fino alla partita contro il Lecce è stato occupato da Stefano Pioli, la Fiorentina ha annunciato una modifica al proprio assetto dirigenziale.

La scorsa settimana, a sorpresa, il club aveva ufficializzato l’addio di Daniele Pradè dopo diversi anni da direttore sportivo del club, e allo stesso modo ha ora reso noto chi prenderà il suo posto: Roberto Goretti, perugino classe ’76, che è stato promosso da direttore tecnico a ds del club.

Un attestato di fiducia importante per il 49enne, che ha già occupato questo ruolo nelle precedenti esperienze al Perugia, al Cosenza e al Pescara. Insieme a lui avrà un ruolo più importante anche Raffaele Rubino, elemento del reparto scouting che sarà più vicino a Goretti e alla squadra.

Il comunicato della Fiorentina

Il club viola ha annunciato la promozione di Goretti con un comunicato che recita: “ACF Fiorentina comunica che Roberto Goretti è il nuovo Direttore Sportivo del Club. Goretti, già Direttore Tecnico dalla stagione 2024/25, assume la responsabilità dell’area sportiva del Club Viola“.

Roberto Goretti, Direttore Tecnico della Fiorentina (Credits: Ac Reggiana 1919)

Chi è Goretti, il nuovo ds della Fiorentina

Ex mediano che in carriera ha giocato tanto tra Serie A e B con le maglie di Perugia, Napoli, Ancona e Bologna, Roberto Goretti si è ritirato dal calcio giocato nel 2011 e appena un anno più tardi ha dato il via alla propria carriera da dirigente. La prima esperienza è stata al Perugia, nella squadra della propria città, dove ha lavorato per ben 8 anni: i primi 3 anni vestendo i panni di direttore sportivo – e ottenendo una promozione in Serie B -, nei rimanenti invece svolgendo le mansioni di direttore tecnico.

Nel 2020 è poi arrivata la separazione, e dopo un anno di stop Goretti ha ripreso a lavorare a Cosenza – sempre come ds -, rimanendoci per una stagione. Il vero e proprio exploit, però, è arrivato negli anni alla Reggiana: in Emilia-Romagna Goretti è rimasto dal 2022 al 2024, e nel primo anno in granata è riuscito a creare una squadra capace di ottenere la promozione diretta in Serie B. Un ottimo lavoro, a cui ha dato continuità nelle due stagioni successive, che ha convinto la Fiorentina a dargli una chance in Serie A prima come direttore tecnico e ora come direttore sportivo.