Fiorentina: per il ruolo di DS si va verso la soluzione interna Roberto Goretti

Gianluca Di Marzio 3 Novembre 2025
Roberto Goretti

In casa Fiorentina, per il ruolo di direttore sportivo si va verso la soluzione interna Roberto Goretti

Dopo la separazione con Daniele Pradè – ufficializzata lo scorso 1 novembre -, la Fiorentina sta lavorando per trovare un nuovo direttore sportivo.

Si va verso una soluzione interna: sarà infatti Roberto Goretti, attuale direttore tecnico.

Possibile un ruolo diverso anche per Raffaele Rubino, attuale osservatore del club viola ed ex direttore sportivo di Juve Stabia e Livorno tra le altre.