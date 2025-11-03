Fiorentina: per il ruolo di DS si va verso la soluzione interna Roberto Goretti
In casa Fiorentina, per il ruolo di direttore sportivo si va verso la soluzione interna Roberto Goretti
Dopo la separazione con Daniele Pradè – ufficializzata lo scorso 1 novembre -, la Fiorentina sta lavorando per trovare un nuovo direttore sportivo.
Si va verso una soluzione interna: sarà infatti Roberto Goretti, attuale direttore tecnico.
Possibile un ruolo diverso anche per Raffaele Rubino, attuale osservatore del club viola ed ex direttore sportivo di Juve Stabia e Livorno tra le altre.