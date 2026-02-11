De Zerbi-Marsiglia, è finita: trovato l’accordo per la risoluzione consensuale

Accordo tra Marsiglia e Roberto De Zerbi per la risoluzione consensuale

Il Marsiglia e Roberto De Zerbi si separano. Trovato l’accordo tra il club francese e l’allenatore italiano per la risoluzione consensuale. Non esistono più i presupposti per continuare insieme.

Decisione che arriva dopo la sconfitta per 5-0 contro il Paris Saint-Germain, al termine della quale De Zerbi aveva dichiarato: “È un periodo difficile… abbiamo fatto una buona prestazione contro Rennes e Lens, e poi cadiamo nella disperazione più totale. Ancora una volta chiedo scusa ai tifosi”.

De Zerbi aveva anche parlato proprio della sua posizione sulla panchina: “Parleremo con Benatia e Longoria per capire cosa possiamo fare. Perché queste sconfitte fanno male, soprattutto a Parigi, soprattutto in questo modo”.

Dopo un anno e sette mesi, quindi, le strade di De Zerbi e del Marsiglia si dividono, in attesa di capire quale sarà il prossimo allenatore del club francese e la prossima squadra per l’ex allenatore del Brighton.