Torino, Roberto D’Aversa è arrivato in città | FOTO e VIDEO
Roberto D’Aversa è il nuovo allenatore del Torino: le immagini del suo arrivo in città
Al termine della sconfitta per 3-0 contro il Genoa, il Torino ha optato per l’esonero di Marco Baroni.
Il suo posto è stato preso da Roberto D’Aversa, annunciato dalla società granata nel pomeriggio di lunedì 23 febbraio (QUI IL COMUNICATO UFFICIALE).
L’ex allenatore di Parma, Sampdoria, Lecce ed Empoli è ora pronto a comunicare un nuovo capitolo della propria carriera con il Torino.
Dopo l’annuncio, l’arrivo in città: ecco le prime immagini.