Roberto Carlos operato d’urgenza al cuore dopo un infarto

L’ex difensore del Real Madrid si è sentito male durante le vacanze natalizie in Brasile

Paura per Roberto Carlos. L’ex terzino sinistro di Inter e Real Madrid, ha avuto un infarto durante una vacanza in Brasile e ora resta sotto osservazione nell’ospedale di San Paolo.

Dopo un’operazione durata circa tre ore per una complicazione, l’ex difensore brasiliano è fuori pericolo di vita.

Resterà per altre 48 ore in osservazione prima di incominciare la riabilitazione.

Lo stesso Roberto Carlos, tramite i suoi canali ufficiali, ha voluto però rassicurare tutti con un messaggio: “Ora sto bene e sono sotto stretta osservazione”.