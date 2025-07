L’ex Ct spagnolo Moreno perde 0-4 e annuncia: “Mi dimezzo lo stipendio”

Durissime dichiarazione dell’ex CT della Spagna, Robert Moreno, dopo la sconfitta del suo Sochi contro l’Akron

Un post partita con dichiarazioni molto accese quello che ha coinvolto l’ex CT della Spagna Robert Moreno.

Il suo Sochi, infatti, ha perso 4-0 la partita di campionato russo contro l’Akron subendo 3 gol in 13 minuti.

Il club allenato dallo spagnolo è tornato nel massimo campionato in questa stagione dopo aver vinto i playoff la scorsa annata.

Nelle prime due, però, sono arrivate subito due sconfitte.

“Mi vergogno”: le parole di Moreno

Moreno ha cominciato parlando delle due sconfitte: “È vergognoso e disonorevole, mi vergogno come mai prima d’ora nella mia carriera di allenatore. Voglio scusarmi con il club, lo staff, i dirigenti e soprattutto con i nostri tifosi“.

L’allenatore spagnolo ha poi continuato: “Sono una vergogna gli ultimi dieci minuti della partita precedente e i primi dieci di questa. Non meritiamo i soldi che riceviamo“.

“Devolverò metà dello stipendio”

Per concludere Moreno ha annunciato che rinuncerà a metà del suo stipendio: “Il personale deve contribuire con almeno la metà del proprio stipendio. Donerò metà del mio stipendio. Se non è possibile per contratto, lo donerò comunque. Non meritiamo questi soldi“.