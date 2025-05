Nuova avventura per Robben: allenerà l’Under 14 del Groningen

Ufficiale la nuova avventura di Arjen Robben a partire dalla prossima stagione

Arjen Robben torna nel mondo del calcio, con il ruolo di allenatore. La leggenda del Bayern Monaco e del calcio olandese ripartirà dalla prossima stagione dal Groningen.

Il club biancoverde è quello che ha caratterizzato l’inizio, con la trafila nelle giovanili e l’esordio in prima squadra, e la fine della sua carriera in campo, quando tornò a un anno dal ritiro dopo la fine della lunga avventura al Bayern.

Dalla prossima stagione tornerà nelle vesti di allenatore dell’Under 14, come annunciato dal club stesso.

Sarà la sua seconda esperienza sulla panchina delle giovanili del Groningen, di cui aveva allenato l’Under 18 nella scorsa stagione.

L’annuncio del Groningen sul ritorno di Robben

Il Groningen ha annunciato il nuovo ruolo di Robben tra gli allenatori e i dirigenti che nella prossima stagione guideranno l’academy: “Nuovi e tuttavia familiari a Corpus sono i volti di Arjen Robben e Peter Hoogerwerf. Robben diventa allenatore/manager della squadra under 14 dell’FC Groningen. Dopo aver concluso la sua straordinaria carriera, l’ex nazionale è stato allenatore del Be Quick 1887 per una stagione e mezza e ha trascorso le ultime due stagioni con varie selezioni all’interno dell’Accademia dell’FC Groningen“.

Il responsabile dell’academy, Byron Bakker, ha commentato così il ritorno di Robben: “Il fatto che siamo riusciti a convincere Arjen Robben ad allenare una squadra della nostra Accademia ci rende naturalmente orgogliosi. L’esperienza di Arjen non ha bisogno di ulteriori spiegazioni, ma anche come allenatore ha dato fin dall’inizio la netta impressione di essere stato attivo con noi“.