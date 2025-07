Parma, il Rizespor spinge per Mihaila: offerta del club turco

Il Rizespor spinge per Valentin Mihaila, nel mirino anche di Cremonese e Lecce. C’è l’offerta del club turco: i dettagli

Non ci sono solo Cremonese e Lecce su Valentin Mihaila. Il Rizespor spinge per il classe 2000 di proprietà del Parma. Il club turco ha presentato un’offerta di 2 milioni più una percentuale sulla rivendita per il calciatore rumeno, mentre all’ex Craiova è stato proposto un contratto di 4 anni a 1.2 milioni a stagione.

Nella scorsa stagione, Mihaila ha collezionato 22 presenze tra Serie A e Coppa Italia, arricchendo il suo bottino personale con 3 assist.