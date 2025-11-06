River Plate, ufficiale il rinnovo dell’allenatore Gallardo

Marcelo Gallardo rinnova con il River Plate: ecco la prima mossa del nuovo presidente del club argentino Stéfano Di Carlo

Marcelo Gallardo e il River Plate continuano insieme: è infatti ufficiale il rinnovo dell’allenatore fino al 30 dicembre 2026.

Si tratta della prima decisione importante di Stéfano Di Carlo, nuovo presidente del club argentino che ha cominciato la sua avventura all’inizio di questa settimana.

Gallardo, arrivato al River Plate nel 2014, è l’allenatore più vincente della storia del club. Ha lasciato gli argentini solo per una stagione, quando tra il 2023 e il 2024 ha guidato l’Al Ittihad, ed è tornato nella scorsa annata.

Di seguito le parole del presidente Di Carlo dopo il rinnovo dell’allenatore.

River Plate, il comunicato su Gallardo

“River Plate ha confermato il rinnovo di Marcelo Gallardo come allenatore fino al 30 dicembre 2026, segnando così la prima grande decisione istituzionale sotto la presidenza di Stéfano Di Carlo, che è entrato in carica a inizio settimana” spiega la nota ufficiale.

Il nuovo presidente del club argentino ha commentato: “Abbiamo trovato l’accordo per estendere il vincolo contrattuale di Marcelo Gallardo, che lo lega al River fino al 30 dicembre 2026. Questa decisione si basa su due questioni: la prima, abbastanza ovvia, è il compimento della parola data ai soci del River. Il secondo fattore risponde invece alla profonda convinzione personale e di coloro che mi affiancano che i processi e i progetti devono essere sostenuti anche nei momenti difficili“.