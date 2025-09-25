Il River Plate aggiorna le clausole rescissorie dei suoi talenti: la cantera sotto le lenti d’Europa

Il River Plate aggiorna le clausole rescissorie di alcuni dei suoi prospetti: le novità.

La cessione di Franco Mastantuono al Real Madrid ha posto River Plate sotto i riflettori del calcio europeo. Il club argentino, da sempre fucina di talenti, è la società americana che dal 2005 ha esportato più giocatori nelle cinque grandi leghe europee, con 52 trasferimenti secondo il CIES.

I riflettori sono ora puntati sui giovani della cantera, tra cui Lautaro Rivero, Santiago Lencina, Juan Cruz Meza, Ian Subiabre, Bautista Dadín, Agustín de la Cuesta, Thiago Acosta e Giorgio Costantini. Per proteggerli e valorizzarli, il River ha aggiornato le clausole rescissorie dei suoi prospetti più promettenti fino a 100 milioni di euro. I primi a beneficiare di questa politica sono stati Bautista Dadín, Thiago Acosta e Lautaro Rivero.

Il debutto in prima squadra degli ultimi talenti, Thiago Acosta e Agustín de la Cuesta, conferma il lavoro di Marcelo Gallardo, che finora ha fatto esordire 48 giovani della cantera. L’obiettivo resta prepararli per il futuro e dare continuità al modello di sviluppo del club.

Sotto la presidenza di Jorge Brito, il River ha investito su infrastrutture e formazione giovanile, con River School, River House e il programma River DAR, che integra sport, educazione e valori. Con questa strategia, il club punta a tutelare la cantera, massimizzare il valore dei suoi giovani e confermarsi riferimento internazionale nella formazione calcistica.