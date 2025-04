Juventus Women, Sara Gama annuncia il ritiro: il messaggio

L’ormai ex calciatrice bianconera annuncia l’addio al calcio

Termina la carriera da calciatrice di Sara Gama, difensore centrale classe 1989. Nata a Trieste, la giocatrice è arrivata a Torino – sponda bianconera – nel 2017 ed è riuscita subito a scalare le gerarchie, tanto da aggiudicarsi la fascia di capitano.

A distanza di ben 8 anni dal suo trasferimento alla Juventus, nella giornata di oggi – 28 aprile 2025 – Gama ha annunciato il proprio ritiro.

Il messaggio che Sara Gama ha pubblicato sul suo profilo Instagram: “Da Trieste a Torino passando per il mondo. È stato un viaggio incredibile. E quello che porterò con me sono le persone”.

Prosegue: “Il mio amore per il gioco e per le persone che ne fanno parte non finirà mai. Il vostro capitano, Sara Gama“.