Cento tifosi e Semplici: la stagione del Parma inizia a Neustift

Il calore dei tifosi e lo speciale saluto di Semplici a Cuesta: la stagione del Parma inizia così

Il nuovo Parma sta prendendo forma, con Carlos Cuesta a indicare la direzione da prendere. Nella serata di ieri – domenica 20 luglio – la squadra è arrivata a Neustift (Austria) per iniziare il ritiro e preparare la nuova stagione.

Con l’inizio della settimana, sono incominciati anche gli allenamenti sotto la guida di Cuesta, che nel corso del pomeriggio ha ricevuto anche un saluto speciale da Semplici: “Complimenti e in bocca al lupo per la tua nuova avventura. Sono venuto a vederti un paio di giorni, ne parlano tutti bene“.

Nel corso della prima seduta di allenamento, iniziata verso le ore 17:30 al Kampler See, un centinaio di tifosi hanno fatto sentire la propria vicinanza alla squadra.

Tra i tanti sostenitori, c’è anche chi ha ricevuto un regalo dai calciatori del Parma, che durante l’allenamento hanno preso un momento di pausa per firmare la maglietta di un giovane tifoso. Una di queste firme appartiene a Giovanni Leoni, protagonista sia in campo durante l’anno che in estate durante il mercato.

