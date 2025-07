Tutte le date e i luoghi dei ritiri estivi delle 20 squadre di Serie A in vista della stagione 2025/2026

La stagione 2025/2026 è già alle porte. Le 20 squadre di Serie A sono pronte a partire per i ritiri estivi per prepararsi al meglio in vista del prossimo campionato.

Le formazione che hanno rifiatato meno sono la Juventus e l’Inter. Le due squadre, infatti, sono state impegnate nel Mondiale per Club.

Entrambe le italiane hanno salutato la competizione agli ottavi di finale. I bianconeri sono stati eliminati dal Real Madrid per 1-0, i nerazzurri sono andati k.o. contro il Fluminense per 2-0.

Ecco tutti i luoghi e le date dei ritiri delle 20 squadre di Serie A.

Luoghi e date dei ritiri: l’elenco completo

ATALANTA

Dal 15 luglio a Zingonia (BG)

BOLOGNA

Dal 12 luglio in sede (BO)

Dal 15 al 26 luglio a Valles (BZ)

CAGLIARI

Dal 13 al 22 luglio a Ponte di Legno (BS)

COMO

Raduno dal 10 luglio a Mozzate (CO)

Dal 13 luglio a Bormio (SO)

Dal 23 al 27 a Marbella (Spagna)

CREMOMESE

Dal 26 luglio al 4 agosto a Livigno (SO)

FIORENTINA

Dal 14 al 27 luglio al Viola Park (FI)

GENOA

Dal 15 al 27 luglio a Moena (TN)

INTER

In attesa di comunicazioni ufficiali

JUVENTUS

Ritiro: dal 24 luglio alla Continassa (TO)

Dal 2 al 10 agosto ad Herzogenaurach (Germania)

LAZIO

Raduno: dal 10 luglio a Formello (RM)

Ritiro: dal 14 luglio a Formello (RM)

LECCE

Raduno: dal 12 luglio in sede

Ritiro: dal 21 luglio al 4 agosto a Bressanone (BZ)

MILAN

Dal 7 luglio a Milanello (MI)

NAPOLI

Dal 17 al 27 luglio a Dimaro (TN)

Dal 30 luglio al 14 agosto a Castel di Sangro (AQ)

PARMA

Raduno: dal 15 luglio a Collecchio (PR)

Ritiro: dal 21 luglio a Neustift (Austria)

PISA

Dal 17 al 31 luglio a Morgex (AO)

ROMA

Raduno: dal 13 luglio a Trigoria

Ritiro: dal 2 all’8 agosto a Burton Upon Trent (Inghilterra)

SASSUOLO

Raduno: dal 2 al 4 luglio presso il centro ricerche Mapei Sport di Olgiate Olona (VA)

Ritiro: dall’8 luglio al Mapei Football Center (MO)

Dall’11 al 28 luglio a Ronzone (TN)

TORINO

Ritiro: dall’8 luglio al Filadelfia (TO)

Dal 14 al 26 luglio a Prato allo Stelvio (BZ)

UDINESE

Ritiro: in sede dal 3 luglio

Dal 21 luglio al 3 agosto a Lienz (Austria)

VERONA

Ritiro: dal 10 luglio a Castelfranco Veneto (TV)

Dal 13 al 27 luglio a Folgaria (TN)