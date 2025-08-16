Rissa in Lazio-Atromitos: ecco cosa è successo

Rissa in campo tra l’Atromitos e la Lazio nel corso dell’amichevole giocata allo stadio Centro Italia Manlio Scopigno di Rieti

Animi molto caldi nel corso dell’amichevole tra la Lazio e l’Atromitos a Rieti. Il primo parapiglia è cominciato intorno al 27′ minuto dopo un fallo di Guendouzi su un calciatore del club greco.

Pochi attimi dopo è partita la rissa in seguito a un fallo di Lima Santos su Castellanos. In campo sono entrate anche le panchine per sedare gli animi.

Alla fine l’arbitro Fourneau ha espulso sia il centravanti della Lazio che il numero 70 del club greco che, mentre andavano nello spogliatoio, sono venuti nuovamente alle mani con le panchine che sono dovute intervenire nuovamente.