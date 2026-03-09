23 espulsi in Cruzeiro-Atletico Miniero: cosa è successo

Finisce con 23 cartellini rossi la finale del campionato Mineiro in Brasile tra il Cruzeiro e l’Atletico Miniero

Termina con una maxi rissa la finale del campionato Miniero in Brasile. Ad affrontarsi erano il Cruzeiro e l’Atletico Miniero con i biancoblù che hanno vinto 1-0.

Più che della risultato, però, si parlerà molto dei 23 cartellini rossi in totale estratti dal direttore di gara. Il tutto è partito dopo che Everton, portiere del Cruzeiro, ha spintonato a terra il centrocampista dell’Atletico Miniero Christian.

Da quel momento si è accesa una rissa in cui hanno preso parte non solo i calciatori ma anche le panchine e gli staff tecnici delle due squadre.

La gara tra Cruzeiro e Atletico Mineiro con questi 23 cartellini rossi diventa la partita del calcio brasiliano con più espulsi della storia.