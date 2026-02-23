Il Como pensa al centrocampo del futuro: alle battute finali la trattativa per il rinnovo di Fabio Rispoli

Il futuro del centrocampo del Como passa per Fabio Rispoli. La trattativa per il rinnovo triennale del contratto del classe 2006, attualmente in prestito al Catanzaro, è oramai alle battute finali.

Cesc Fabregas ha sempre ribadito, anche in conferenza stampa, tutta la propria fiducia nei confronti del talento prodotto del settore giovanile proprio della società lombarda. Già ad agosto, infatti, il piano per Rispoli era chiaro: “È un giocatore che mi aspetto possa tornare da noi il prossimo anno, a 19-20 anni, e far parte della prima squadra. Questo, credetemi, è ciò che cerco“, come confidò lo stesso allenatore spagnolo alla vigilia di Como-Lazio.

Le grandi prestazioni con la maglia del Catanzaro, con cui è sceso in campo per ben 23 volte tra campionato e Coppa Italia, non potevano che confermare questo progetto. A partire dalla prossima stagione, infatti, il classe 2006 si inserirà in un reparto dove il livello medio è altissimo, con Fabregas e la società che vedono proprio in Rispoli il profilo giusto.

L’annata in prestito in Serie B è funzionale proprio al futuro inserimento nel centrocampo del Como. Già con Aquilani, infatti, Rispoli sta ricoprendo lo stesso ruolo che Fabregas ha disegnato per lui nella prossima stagione. I due allenatori hanno avuto anche un colloquio per assicurare al classe 2006 la continuità tecnica in vista della prossima stagione.