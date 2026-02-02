Le parole di Giuseppe Riso ai microfoni di Sky Sport durante l’ultimo giorno di mercato

Poche ore alla fine del calciomercato invernale, con diversi club ancora al lavoro per chiudere le ultime trattative.

Tanti protagonisti presenti allo Sheraton, tra i quali anche l’agente Giuseppe Riso che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport: “Tonali? Il Newcastle non lascia andare via Sandro a gennaio. Non abbiamo parlato con l’Arsenal di questa opportunità. Juventus? Non è il momento di parlarne”.

L’agente ha poi continuato su Frattesi: “C’è stato un tentativo della Lazio ma l’Inter non vuole farne a meno in questo momento”.

Poi sui rinnovi di Cristante e Mancini: “Mancano solo i documenti, appena arriverà tutto ci saranno le firme”.

Infine ha aggiunto su Giovane e sul gap con l’Inghilterra: “Il Napoli è stato il più veloce per Giovane, può solo migliorare. Il gap con la Premier è palese, se non inventiamo qualcosa si farà fatica a diminuirlo. Per quanto riguarda il mercato in Turchia, lì c’è molta passione, i giocatori vanno con grande entusiasmo”.