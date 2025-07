La Roma in queste ore aspetta la risposta del Palmeiras per l’ultima offerta fatta per arrivare a Richard Rios

Continua il calciomercato della Roma con i giallorossi che hanno fatto una nuova offerta al Palmeiras per Rios.

In serata è attesa la risposta del club brasialino.

Il classe 2000 con il Palmeiras ha giocato 137 gare collezionando 11 gol e 10 assist.