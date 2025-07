Dall’ottimismo per Wesley allo stop per Rios: il punto sul mercato della Roma

Il punto sul calciomercato in entrata del calciomercato della Roma: le trattative per Rios, Ferguson e Wesley

Sono ore importanti per il calciomercato della Roma. In serata, infatti, i giallorossi accoglieranno il primo acquisto estivo: Neil El Aynaoui, che sbarcherà nella capitale tra qualche ora. Il calciatore marocchino arriva grazie a un’operazione da 25 milioni di euro bonus compresi.

Da Trigoria filtra molta fiducia anche per quanto riguarda la questione Wesley. La società continua a lavorare per arrivare al calciatore brasiliano che sta facendo di tutto per trasferirsi in giallorosso.

Grande ottimismo anche per la questione Evan Ferguson per il quale la Roma già nella serata di ieri, 18 luglio, aveva trovato l’accordo con il Brighton. Il centravanti irlandese si trasferirà nella capitale in prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro.

La questione Rios

Completamente diversa, invece, la situazione di Richard Rios. Da Trigoria, infatti, filtra che i giallorossi abbiano ormai abbandonato la trattativa.

A essere decisivo è stato l’atteggiamento del calciatore colombiano che sembra non aver espresso al massimo la voglia di giocare con la Roma. Oltre a El Aynaoui è presumibile l’arrivo di un altro centrocampista anche se a oggi non è una priorità.

“Siamo un po’ in ritardo ma abbiamo fretta e voglia di recuperare”: le parole di Gasperini

Finita l’amichevole tra la Roma e il Trastevere, vinta dai giallorossi 14-0, a fare il punto sul calciomercato è stato proprio Gian Piero Gasperini: “Sicuramente siamo un po’ in ritardo sul mercato. Indubbiamente ci siamo presentati con una squadra con diverse defezioni. Abbiamo fretta e voglia di recuperare, dobbiamo partire bene ma in queste condizioni non sarà facile. La società ha dato grande disponibilità e mi aspetto un’accelerata. Un po’ sono preoccupato, siamo già al 20 luglio e tra meno di un mese inizierà il campionato. Sono sicuro però che verrà fatto tutto ciò di dovere da parte della società“.