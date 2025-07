Roma, da Rios a El Aynaoui fino a Ferguson e Wesley: le ultime

Le ultime novità sul calciomercato della Roma

Da Rios fino a El Aynaoui passando per Ferguson e non solo. La Roma continua a muoversi sul calciomercato in entrata. A partire proprio dal colombiano.

I giallorossi hanno fatto un’offerta non superiore ai 25 milioni (fissi) più bonus per arrivare ai 30 (che i brasiliani vorrebbero, invece, come parte fissa). Difatti, dunque, è un dentro o fuori. C’è stata una trattativa – ovviamente – anche durante la notte. I dialoghi sono continui ma non si trova l’accordo. La Roma aspetta con fiducia una risposta.

Neil El Aynaoui resta sempre la pista parallela. La Roma, infatti, non ha scartato questa opzione. Discorso diverso per Ferguson: il problema principale è la formula. Il Brighton, infatti, non vuole mettere il riscatto.

Mentre per Wesley è ancora difficile. Anche il Milan ha chiesto informazioni ma i giallorossi sono più avanti perché hanno l’intesa con il giocatore.