Richard Rios al Benfica: accordo chiuso con il Palmeiras

Il Benfica chiude per Richard Rios: il centrocampista ha trovato l’accordo con i portoghesi.

Il Benfica mette a segno un colpo importante in questa sessione estiva di calciomercato: Richard Rios sarà un nuovo giocatore dei lusitani. Il club portoghese ha raggiunto l’accordo con il Palmeiras e in queste ore è in corso lo scambio dei documenti tra le due società.

Il centrocampista colombiano, protagonista di un ottimo Mondiale per Club, ha scelto il Benfica per la sua prima avventura europea.

Decisivo l’affondo delle ultime ore, con il direttore sportivo Rui Pedro Braz che è volato personalmente in Brasile per chiudere l’operazione.

Adesso manca solo l’ufficialità, attesa nei prossimi giorni dopo la firma sul contratto. Rios raggiungerà Lisbona la prossima settimana per sostenere le visite mediche e iniziare ufficialmente la sua nuova avventura.