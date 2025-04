Rio Ferdinand non ha dubbi: “Il Manchester United ha bisogno di Osimhen”

La dichiarazione dell’ex difensore inglese Rio Ferdinand ai microfoni del suo canale Youtube: “Il Manchester United ha bisogno di Osimhen”

La stagione del Manchester United allenato da Ruben Amorim non sta andando nel migliore dei modi: tredicesimo posto in Premier e soli 38 punti raccolti in 31 giornate di campionato.

A trovare una soluzione però sembrerebbe essere stata un’ex bandiera dei Red Devils. Rio Ferdinand infatti, ex giocatore con oltre 300 presenze a referto con la maglia dello United, sembrerebbe aver trovato il giusto modo per far tornare in alto la sua vecchia squadra. Soprattutto, per farla tornare ad avere attaccanti da gol.

Ai microfoni del suo canale Youtube e del podcast “Rio Ferdinand Presents”, l’ex difensore inglese ha infatti dichiarato che l’attaccante giusto per il Manchester United sarebbe proprio Victor Osimhen. Attualmente in forza ai turchi del Galatasaray.

Di seguito, le sue parole.

Le parole di Rio Ferdinand su Osimhen

Ai microfoni del suo podcast su Youtube, Ferdinand ha dichiarato: “Abbiamo bisogno di Osimhen, della sua esperienza. Abbiamo bisogno di qualcuno che possa venire a mostrare a questi giovani attaccanti del Manchester United come si fa. Se fossi il Manchester, lo prenderei“.

Ha poi continuato: “Voglio qualcuno che conosca il campo da calcio a livello d’élite e sappia segnare a livello élite in modo costante. Osimhen l’ha fatto e lo voglio qui. Non ha mai giocato in Premier ma penso che possa segnare ovunque“.