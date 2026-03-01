Morto Rino Marchesi: fu il primo allenatore italiano di Maradona

L’ex calciatore e allenatore aveva 88 anni

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Rino Marchesi, il primo allenatore italiano di Maradona ai tempi del Napoli. Aveva 88 anni.

Nato a San Giuliano Milanese, Marchesi è stato calciatore (tra la fine degli anni ’50 e gli anni ’70) e allenatore.

L’ex centrocampista ha vinto due Coppe Italia, una Mitropa-Cup e la Coppa delle Coppe 1960-61 con la maglia della Fiorentina.

Da allenatore, negli anni ’80, si è seduto sulle panchine di Napoli, Inter e Juventus: è uno dei pochissimi allenatori nella storia ad aver allenato sia El Pibe de Oro che Michel Platini. In bianconero, Marchesi ha accompagnato proprio l’ultima stagione di Le Roi da calciatore.

Il cordoglio del Napoli

Il Napoli ha voluto ricordare Marchesi con questo messaggio di cordoglio: “Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Rino Marchesi, icona del calcio ed esemplare professionista alla guida degli azzurri dal 1980 al 1982 e dal 1984 al 1985”.

