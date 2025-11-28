Serie C, ufficiale l’esclusione del Rimini dal campionato

Il Rimini è stato ufficialmente escluso dal campionato di Serie C.

L’esclusione del Rimini dal campionato di Serie C è ora definitiva. La FIGC ha comunicato ufficialmente la revoca dell’affiliazione al club romagnolo, conseguenza diretta della messa in liquidazione della società. La squadra allenata da D’Alesio è quindi estromessa dal Girone B e non scenderà in campo nella prossima gara prevista domenica contro la Torres.

La decisione comporta effetti immediati anche sulla classifica: sono stati cancellati i gol fatti e subiti in tutte le partite disputate contro il Rimini. Le squadre che avevano ottenuto una vittoria vedono dunque sottratti i tre punti conquistati sul campo, mentre per chi aveva raccolto un pareggio viene rimosso il punto ottenuto.

Il provvedimento della Federazione è stato formalizzato nel comunicato ufficiale, che recita: “Il Presidente Federale, preso atto che la società Rimini Football Club s.r.l è stata messa in liquidazione; visti gli articoli 16 e 110 delle NOIF delibera di revocare l’affiliazione alla società Rimini Football Club s.r.l., con decadenza dal tesseramento di tutti i tesserati della medesima società”.

Con la revoca dell'affiliazione, tutti i giocatori e membri dello staff risultano svincolati e liberi di tesserarsi con altre società.