Rimini, l’esclusione dal campionato di Seri C è a un passo: la situazione

Il club ha avviato formalmente la procedura di liquidazione.

La storia del Rimini potrebbe avere, a breve, un triste epilogo. Dopo le varie penalizzazioni e i deferimenti arrivati in questi mesi da parte della FIGC, nelle scorse ore l’assemblea dei Soci ha formalmente avviato la procedura di liquidazione della società presso la Camera di Commercio.

Le N.O.I.F (Norme Organizzative Interne della FIGC) sono chiare: secondo l’articolo 16, in questi casi è prevista la decadenza dell’affiliazione della squadra. E quindi l’esclusione dal campionato di Serie C ancora in corso.

Nei prossimi giorni la Federazione si riunirà per deliberare sulla decisione sul caso: l’esclusione sembra essere oramai scontata. E a confermarlo ci ha pensato il Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad :“Apprendo dell’iscrizione in Camera di Commercio della decisione da parte dell’Assemblea dei Soci di mettere formalmente in liquidazione la società Rimini Calcio. Secondo il bilancio depositato ieri in Camera di Commercio, la perdita di esercizio al 30 giugno 2025 ammonta a oltre 4 milioni di euro”.