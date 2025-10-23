Rijeka-Sparta Praga dura 14 minuti: partita interrotta per pioggia
Non dura nemmeno un quarto d’ora Rijeka-Sparta Praga di Conference League: cosa è successo
Dura pochissimo la partita della seconda giornata della League Phase di Conference League tra Rijeka e Sparta Praga, interrotta dopo 14 minuti.
La gara è stata sospesa a causa di una pioggia torrenziale che, insieme a forti raffiche di vento, ha reso impossibile andare avanti.
Il gioco è stato fermato subito dopo 2 minuti, per poi proseguire fino al 14′, quando è arrivata l’interruzione definitiva.
La gara è stata interrotta sul risultato ancora fermo sullo 0-0, con un gol annullato dal Var all’11’ per i padroni di casa.