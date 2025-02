Juventus battuta: Empoli in semifinale di Coppa Italia per la prima volta nella storia

L’Empoli batte la Juventus e accede per la prima volta alle semifinali di Coppa Italia

Dopo l’1-1 nei tempi regolamentari con i gol di Maleh e Khéphren Thuram, l’Empoli è riuscito a superare la Juventus ai rigori.

Per i bianconeri hanno sbagliato Dušan Vlahović e Kenan Yıldız; a segno Kolo Muani e Locatelli.

Quattro su quattro invece da parte della formazione di D’Aversa. Liam Henderson, Kouamé, Cacace e Marianucci non hanno sbagliato dagli 11 metri e l’Empoli vola quindi in semifinale per la prima volta nella storia della Coppa Italia.

Nel prossimo turno, Esposito e compagni affronteranno il Bologna di Vincenzo Italiano, uscito vincitore dal confronto con l’Atalanta. Dall’altra parte del tabellone ci sarà il derby di Milano tra Inter e Milan.