Sassuolo-Pisa, rigore da record per i nerazzurri: Nzola trova subito il gol

Il Pisa realizza il primo gol della partita con un rigore da record

Appena dopo circa 5 secondi dal fischio d’inizio è stato commesso il fallo che ha decretato il rigore più veloce delle storia della Serie A. Questo è bastato alla squadra nerazzurra per andare dal dischetto contro il Sassuolo.

Il lancio lungo di Caracciolo, servito dal calcio d’inizio, ha trovato Touré lanciato verso la porta. L’esterno tedesco ha subito un intervento in ritardo di Candé, rimanendo a terra.

Nessun dubbio per Gilardino: “E’ fallo!” chiede l’allenatore. Il calciatore rimane a terra. Il direttore di gara Di Marco, così, dopo aver revisionato il fatto su on-field review, ha decretato, il tiro dal dischetto per il Pisa.

Non sbaglia M’Bala Nzola, che infila il pallone all’incrocio dei pali.