Rigore assegnato dopo OFR: la Sampdoria trova il vantaggio con Coda

La Sampdoria trova il gol dell’1-0 contro la Juve Stabia grazie al rigore di Massimo Coda

Poco prima dell’ora di gioco di Sampdoria-Juve Stabia, Marco Ruggero ha commesso un fallo su Stipe Vulikić. Inizialmente il rigore non è stato assegnato da Zufferli.

Dopo check al VAR, però, l’arbitro ha cambiato decisione e ha indicato il dischetto. Con tanto di giallo a Ruggero (il secondo) e quindi rosso.

Massimo Coda segna dal dischetto e va a esultare sotto la Gradinata Sud. 140 gol in Serie B per Coda, quinto gol stagionale.

Non solo Ruggero, anche Alessandro Gabrielloni e Fabio Depaoli sono stati ammoniti a seguito di un parapiglia post rigore.