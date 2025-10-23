Questo sito contribuisce all'audience di

Rigore per la Roma dopo la revisione al VAR: cosa è successo

Giuseppe Vignola 23 Ottobre 2025

Dopo la revisione al VAR l’arbitro Meler al 52′ assegna calcio di rigore alla Roma per tocco di mano di Jemelka

Svolta importante di Roma-Viktoria Plzen al 52′ minuto della gara. L’arbitro Meler, dopo essere stato richiamato dal VAR, assegna calcio di rigore per i giallorossi per tocco di mano di Jemelka su colpo di testa di Pisilli.

Dagli undici metri Paulo Dybala segna il 2-1 per gli uomini di Gasperini e riapre la partita.

Il primo tempo era terminato 2-0 per i cechi grazie alle reti di Adu e Souare.