Rigore per la Roma dopo la revisione al VAR: cosa è successo
Dopo la revisione al VAR l’arbitro Meler al 52′ assegna calcio di rigore alla Roma per tocco di mano di Jemelka
Svolta importante di Roma-Viktoria Plzen al 52′ minuto della gara. L’arbitro Meler, dopo essere stato richiamato dal VAR, assegna calcio di rigore per i giallorossi per tocco di mano di Jemelka su colpo di testa di Pisilli.
Dagli undici metri Paulo Dybala segna il 2-1 per gli uomini di Gasperini e riapre la partita.
Il primo tempo era terminato 2-0 per i cechi grazie alle reti di Adu e Souare.