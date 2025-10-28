Lecce-Napoli, rigore per i giallorossi dopo OFR: Milinkovic lo para a Camarda
Dopo revisione al VAR l’arbitro Collu assegna calcio di rigore al Lecce per un tocco di mano di Juan Jesus
Decisione che poteva essere decisiva al 54′ di Lecce-Napoli. L’arbitro Collu dopo una revisione al VAR ha assegnato un calcio di rigore al Lecce per tocco di mano di Juan Jesus.
Il difensore azzurro, infatti, tocca con il braccio il pallone dopo il colpo di testa di Gaspar.
Dagli undici metri si è presentato Francesco Camarda che però si è fatto parare il tiro da Milinkovic Savic.