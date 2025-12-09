Fallo di Bastoni su Wirtz: il Liverpool vince con il rigore di Szoboszlai
Trattenuta di Bastoni su Wirtz: il Liverpool la sblocca su rigore all’88esimo
Il Liverpool ha trovato il vantaggio contro l’Inter su rigore, trasformato da Dominik Szoboszlai al minuto 88.
Il penalty è stato assegnato dopo OFR per una trattenuta di Bastoni su Florian Wirtz.
Il difensore nerazzurro ha tirato la parte posteriore della maglia del numero 7 dei Reds, episodio punito con il rigore dall’arbitro Felix Zwayer.
Non ha vanificato l’occasione più importante della gara Dominik Szoboszlai, che realizzando il rigore ha consegnato a Slot la quarta vittoria in Champions League.